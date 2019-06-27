Fed başkanlarından Kaplan: Beklemek akıllıca olacak
1 saat önce
Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, kaleme aldığı "Ekonomik Koşullar ve Para Politikasının Duruşu" raporunda "Parasal genişleme kararının alınması için olayların biraz daha açıklığa kavuşmasını beklemek akıllıca olacak" ifadelerine yer verdi.
Dallas Fed
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:58
Başkanı Robert Kaplan
, kaleme aldığı "Ekonomik Koşullar ve Para Politikasının Duruşu" raporunda "Parasal genişleme kararının alınması için olayların biraz daha açıklığa kavuşmasını beklemek akıllıca olacak" ifadelerine yer verdi.
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