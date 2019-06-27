Son Dakika Haberleri: Fed başkanlarından Kaplan: Beklemek akıllıca olacak
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Fed başkanlarından Kaplan: Beklemek akıllıca olacak

1 saat önce

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, kaleme aldığı "Ekonomik Koşullar ve Para Politikasının Duruşu" raporunda "Parasal genişleme kararının alınması için olayların biraz daha açıklığa kavuşmasını beklemek akıllıca olacak" ifadelerine yer verdi.

Fed başkanlarından Kaplan: Beklemek akıllıca olacak, System.String[]
Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, kaleme aldığı "Ekonomik Koşullar ve Para Politikasının Duruşu" raporunda "Parasal genişleme kararının alınması için olayların biraz daha açıklığa kavuşmasını beklemek akıllıca olacak" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:58 
Robert Kaplan, Dallas, Fed, Ekonomi
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