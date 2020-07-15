Fed "Bej Kitap" raporunun temmuz sayısını yayımladı - Son Dakika

Fed "Bej Kitap" raporunun temmuz sayısını yayımladı

ABD Merkez Bankası (Fed), ülkede ekonomik faaliyetin hemen hemen tüm bölgelerde arttığını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinden düşük seviyelerde kaldığını bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), ülkede ekonomik faaliyetin hemen hemen tüm bölgelerde arttığını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinden düşük seviyelerde kaldığını bildirdi.

Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun Temmuz 2020 sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, "Ekonomik faaliyet hemen hemen tüm bölgelerde arttı ancak Kovid-19 salgını öncesinde olduğundan düşük seviyelerde kaldı." değerlendirmesinde bulunuldu.

İşletmelerin açılmasıyla tüketici harcamaları arttı

Raporda, tüketici harcamalarının birçok işletmenin yeniden açılmasıyla arttığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Araç satışlarındaki toparlanma ile yiyecek-içecek ve konut sektörlerindeki büyümenin öncülüğünde perakende satışlar tüm bölgelerde arttı. Dinlenme ve konaklama harcamaları iyileşme gösterdi ancak bir yıl önceki seviyelerinin çok altında kaldı. Bölgelerin çoğu imalat faaliyetinin çok düşük seviyelerden yükseldiğini bildirdi. Profesyonel ve ticari hizmetlere olan talep çoğu bölgede arttı ancak yine de zayıf kaldı."

Nakliye faaliyetlerinin de genel olarak arttığını kara ve hava yolu taşımacılığında kargo hacimlerinin yükseldiği belirtilen raporda, inşaat faaliyetlerinin baskı altında kalmaya devam ettiği ancak bazı bölgelerde toparlanma gösterdiği aktarıldı.

Ekonomik görünüm belirsizliğini sürdürdü

Raporda, ticari gayrimenkul faaliyetlerinin düşük seviyelerde kalmasına rağmen konut satışlarında ılımlı bir artış görüldüğü kaydedildi.

Tarım sektöründe finansal koşulların zayıf kalmaya devam ettiğine işaret edilen raporda, enerji sektöründe ise faaliyetin sınırlı talep ve arz fazlası nedeniyle azaldığı bildirildi.

Raporda, "Ekonomik görünüm, görüşülen kişilerin Kovid-19 pandemisinin ne kadar süreceği ve ekonomik etkilerinin büyüklüğü konularıyla mücadelesinden dolayı oldukça belirsiz olmaya devam etti." ifadesine yer verildi.

İstihdamda artış

Birçok işletmenin yeniden faaliyete geçmesiyle istihdamın da neredeyse tüm bölgelerde arttığına dikkat çekilen raporda, özellikle istihdam artışının dinlenme ve konaklama sektörlerinde olduğu aktarıldı.

Raporda, sağlık kaygıları, çocuk bakımı ihtiyaçları ve işsizlik yardımlarının yüksek olması nedeniyle çalışanları işe döndürmekte zorlanıldığı kaydedildi.

Genel olarak fiyatlarda düşük bir değişim olduğu belirtilen raporda, girdi ve satış fiyatlarının büyük ölçüde sabit kaldığı bildirildi.

Bej Kitap'taki analizler, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından dikkate alınıyor. FOMC'nin gelecek toplantısının 28-29 Temmuz'da yapılması planlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 22:01 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fed 'Bej Kitap' raporunun temmuz sayısını yayımladı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

00:59 Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı 00:29 Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu 00:24 Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı 23:44 "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı 23:43 Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
00:59
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
00:29
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
00:24
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
23:44
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
23:43
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:41
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
19:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 04:49:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fed "Bej Kitap" raporunun temmuz sayısını yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]