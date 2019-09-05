Son Dakika Haberleri: Fed/bej kitap: ticarette belirsizliğe karşın ılımlı büyüme sürüyor
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Fed/bej kitap: ticarette belirsizliğe karşın ılımlı büyüme sürüyor

2 saat önce

ABD Merkez Bankası (Fed) dün yayınlağı Bej Kitap raporunda, ABD ekonomisinin global yavaşlamanın imalat sektörünü harabeye çevirmiş olmasına ve tüketici satın alımlarının hanehalkı harcamalarını gücü konusunda karışık sinyaller vermesine karşın, ABD ekonomisinin son haftalarda ılımlı bir...

Fed/bej kitap: ticarette belirsizliğe karşın ılımlı büyüme sürüyor, System.String[]

ABD Merkez Bankası (Fed) dün yayınlağı Bej Kitap raporunda, ABD ekonomisinin global yavaşlamanın imalat sektörünü harabeye çevirmiş olmasına ve tüketici satın alımlarının hanehalkı harcamalarını gücü konusunda karışık sinyaller vermesine karşın, ABD ekonomisinin son haftalarda ılımlı bir hızla büyüdüğüne işaret etti.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 17-18 Eylül'de yapılacak toplantısına da sunulacak olan Bej

Kitap raporunda, "Tarifelere ve ticaret politikasında belirsizliğe ilişkin endişelerin devam etmesine rağmen, işletmelerin çoğunluğu kısa vadeli görünüm konusunda iyimser olmaya devam ettiler" denildi.

Rapor, ABD'de işletmelerin yakın zamanda bir resesyon beklemediklerine ortaya koydu.

İstihdamda büyümenin son haftalarda "ılımlı" olmakla birlikte önceki rapor dönemi ile eşit düzeyde olduğu ifade edilen Bej Kitap raporurda, imalat aktivitesinin ise önceki döneme göre hafif şekilde daha zayıf olduğu belirtildi.

Bej Kitap raporunda, ABD ekonomisinin global yavaşlamanın imalat sektörünü olumsuz etkilemesine ve tüketici satın alımlarının hanehalkı harcamalarını gücü konusunda karışık sinyaller vermesine karşın, ABD ekonomisinin son haftalarda ılımlı bir hızla büyüdüğüne dikkat çekildi ve eklendi:

"Tarifelere ve ticaret politikasında belirsizliğe ilişkin endişelerin devam etmesine karşın, işletmelerin çoğunluğu kısa vadeli görünüm konusunda iyimser olmaya devam ettiler."

ABD'de işletmelerin yakın zamanda bir durgunluk (resesyon) beklemediklerini de gösteren Beş Kitap raporunda, istihdamda büyümenin son haftalarda "ılımlı" olmakla birlikte önceki rapor dönemi ile eşit düzeyde olduğu vurgulandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 08:12 Kaynak: DHA
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