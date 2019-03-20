Fed Beklentilere Paralel Olarak Politika Faizini Sabit Tuttu
16 dakika önce
– ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 2.25-2.50 arasında sabit tuttu.
– ABD Merkez Bankası (Fed
) politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 2.25-2.50 arasında sabit tuttu.
Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonucunda politika faizini değiştirmezken, 2019'da faiz artışı beklenmediğini duyurdu ve 2020 yılında bir faiz artışı olacağı beklentisini korudu. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:19 Kaynak: DHA
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