Son Dakika Haberleri: Fed Beklentilere Paralel Olarak Politika Faizini Sabit Tuttu

Fed Beklentilere Paralel Olarak Politika Faizini Sabit Tuttu

16 dakika önce

– ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 2.25-2.50 arasında sabit tuttu.

Fed Beklentilere Paralel Olarak Politika Faizini Sabit Tuttu, System.String[]
– ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 2.25-2.50 arasında sabit tuttu.

Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonucunda politika faizini değiştirmezken, 2019'da faiz artışı beklenmediğini duyurdu ve 2020 yılında bir faiz artışı olacağı beklentisini korudu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:19 Kaynak: DHA

Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Son Durum Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları 7 Kilo Ağırlığında Bebek Dünyaya Getiren Anneden Olay Yorum: Kamyon Çarpmış Gibi Hissettim FED Faiz Kararını Açıkladı! İşte Doların İlk Tepkisi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 21:35:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fed Beklentilere Paralel Olarak Politika Faizini Sabit Tuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]