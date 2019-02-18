Son Dakika Haberleri: Fed/bostic: ABD Faiz Artırımı Konusunda Acele Etmeyecek

Fed/bostic: ABD Faiz Artırımı Konusunda Acele Etmeyecek

1 saat önce

– ABD Merkez Bankası (Fed) Atlanta Başkanı Raphael Bostic, ABD'nin nötr düzeylerin hafif altında kalmış olsa da. federal fonlarında faiz artırımı yapmak için acele etmeyeceğini söyledi.

Fed/bostic: ABD Faiz Artırımı Konusunda Acele Etmeyecek, System.String[]
ABD Merkez Bankası (Fed) Atlanta Başkanı Raphael Bostic, ABD'nin nötr düzeylerin hafif altında kalmış olsa da. federal fonlarında faiz artırımı yapmak için acele etmeyeceğini söyledi.

Alabama Halkla İlişkiler Araştırma Konseyi yıllık toplantısında yaptığı açıklamada Bostic, hem 2019 hem de 2020 yılları için birer faiz artırımını destekleyeceğini söyledi. Bostic, ABD ekonomisinin beklenenden daha hızlı yavaşladığına dair bir işaret olmadığına dikkat çekti ve ülke ekonomisinin yıl içinde yüzde 2.3 veya yüzde 2.5 oranında büyüyeceği öngörüsünü yaptı.

Bostic, aynı zamanda kendisi ve ekibinin tüketici harcaması verilerindeki son zayıflamanın "yumuşak bir iniş ya da ani bir gelişme" olup olmadığını araştıracağını belirtirken, harcamalardaki düşüşün tamamen beklenmedik olmadığını da ekledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:54 Kaynak: DHA

Merkez Bankası, Fed, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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