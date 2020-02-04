Fed/Bostic: Coronavirüs salgını beklentilerimi değiştirmedi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fed/Bostic: Coronavirüs salgını beklentilerimi değiştirmedi - Son Dakika Ekonomi

Fed/Bostic: Coronavirüs salgını beklentilerimi değiştirmedi

6 saat önce

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Çin'de ortaya çıkan yeni coronavirüs salgınının ABD ekonomisine, para politikasına ilişkin beklentilerini değiştirmediğini söyledi.

Fed/Bostic: Coronavirüs salgını beklentilerimi değiştirmedi, System.String[]

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Çin'de ortaya çıkan yeni coronavirüs salgınının ABD ekonomisine, para politikasına ilişkin beklentilerini değiştirmediğini söyledi.

California'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Bostic, "Geçen yıl 3 faiz indirimi yaptık ve şimdi ekonomi için öngördüğümüz yolda yavaş yavaş ilerliyorlar. Yaptığımız indirimlerin sonuçlarını bekleyip göreceğiz. Sağladığımız bu teşvikler ekonomiyi virüs salgını gibi şeyler için de daha dirençli yapmalı" dedi.

Ancak Bostic, koronvirüs salgınının dünyanın tamamı için bir konu haline gelmesi, perçok ülke ve ekonomiyi etkilemesi halinde, durumun bugün anladığından farklı bir konu haline gelebileceğini de vurguladı:

"Şimdilerde her gün virüsün düşündüğümüzden daha da ileri gittiğine ilişkin haberler alıyoruz. Bu düşündüğümüzden daha tehlikeli bir durum ve Çin'in tepkisi önceki olaylardakine göre oldukça farklı. Bu nedenle çok fazla değişken var ve bu durum ne olacağını kesin bir şekilde söylemeyi zorlaştırıyor."


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Atlanta, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:21 Kaynak: DHA
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