Fed/Brainard: Yumuşak enflasyon "yeni normal"
2 saat önce
ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard, Fed'in piyasalardaki oynaklığı yakından izlediğini ve yüzde 2.0 hedefine göre yumuşak görünen enflasyonun "yeni normal" olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:54 Kaynak: DHA
– ABD Merkez Bankası (Fed
) Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard
, Fed'in piyasalardaki oynaklığı yakından izlediğini ve yüzde 2.0 hedefine göre yumuşak görünen enflasyonun "yeni normal" olduğunu söyledi.
Brainard ayrıca, fiyat büyümesinin kaynak kullanımına daha az hassas oduğunu belirtti ve "Genişlemeyi sürdürmeyi hedefliyoruz ve ben genel görünümdeki gelişmeleri yakından ve dikkatle izliyorum" dedi.
İşgücü piyasasının işsizliğin on yıllardır görülen en düşük düzeyde olması sebebiyle güçlü olduğunu ifade eden Brainard, Fed'in enflasyonu yüzde 2.0 düzeyine yükseltmek için desteğini sürdreceğini ekledi.
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