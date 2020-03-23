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Fed, bu hafta her gün 75 milyar dolarlık hazine tahvili ve 50 milyar dolarlık mortgage destekli...
6 saat önce
Fed, bu hafta her gün 75 milyar dolarlık hazine tahvili ve 50 milyar dolarlık mortgage destekli menkul kıymet alacak.
Fed, bu hafta her gün 75 milyar dolarlık hazine tahvili ve 50 milyar dolarlık mortgage destekli menkul kıymet alacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:24 Kaynak: AA
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