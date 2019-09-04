Son Dakika Haberleri: Fed/bullard: faizi 25+25 yerine tek adımda 50 bp indirmeli
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Fed/bullard: faizi 25+25 yerine tek adımda 50 bp indirmeli

2 saat önce

St. Louis Merkez Bankası (Fed) Başkanı James Bullard, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi iki adımda 50 bazpuan indirmek yerine, Eylül'de tek adımda indirmesi gerektiğini vurguladı.

Fed/bullard: faizi 25+25 yerine tek adımda 50 bp indirmeli, System.String[]

St. Louis Merkez Bankası (Fed) Başkanı James Bullard, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi iki adımda 50 bazpuan indirmek yerine, Eylül'de tek adımda indirmesi gerektiğini vurguladı.

Seeking Alpha'nın haberine göre Bullard, gerek finansal piyasaların bir faiz indirimi beklentisinin ilerisine geçmek gerekse de yaklaştığına inandığı global ticaret savaşına karşı sigorta olarak Eylül ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizi 50 baz puan indirmesi gerektiğini savundu.

Bullard, Fed'in yüzde 2.0 - 2.25 olan politika faiz oranının, ABD Hazine kağıtlarının getirilerinden daha yüksek olduğuna işaret ederek, "Biz çok yükseğiz; bu durumda piyasının verdiği sinyale saygı duyacağım. Eylül toplantısında faizi 50 puan civarında düşürmeyi tartışmalıyız; Eylül'de 25 baz puan ve Ekim'de 25 baz puan faiz indirmek yerine, tek adımda 50 puan indirmek daha iyi olur" dedi.

Küresel yatırımcıların son haftalarda tahvil getirilerini rekor düşük seviyelere indirmelerinin Fed'in gecelik politika faizini görünüşte uygunsuz bir hale getirdiğini beliten Bullard, "global şok" olarak hissettiği durumun Fed'in Eylül toplantısında faiz konusunda "agresif" bir adım atmasını gerektirdiğini savundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Eylül, Fed, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 08:58 Kaynak: DHA
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