Son Dakika Haberleri: Fed/Bullard: Fed faiz oranını indirmeliydi
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Fed/Bullard: Fed faiz oranını indirmeliydi

1 saat önce

Saint Louis Fed (Merkez Bankası) Başkanı James Bullard, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz oranlarını yüzde 2.25 – yüzde 2.50 arasında sabit tutma kararına katılmadığını belirtti.

Fed/Bullard: Fed faiz oranını indirmeliydi, System.String[]
Saint Louis Fed (Merkez Bankası) Başkanı James Bullard, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz oranlarını yüzde 2.25 – yüzde 2.50 arasında sabit tutma kararına katılmadığını belirtti.
Bullard yaptığı açıklamada, "İzlenmesi gereken en uygun yol faizleri 25 baz puan düşürerek yüzde 2.0 – yüzde 2.25 düzeyine indirmek olurdu" dedi.
Kişisel tüketim harcamalarının Fed'in yüzde 2.0 enflasyon hedefinin yaklaşık 40 – 50 baz puan altında olduğunu belirten Bullard, piyasa önlemlerine dayanan enflasyon beklentilerinin potansiyel olarak Fed'in hedefinden daha aşağıya çekebilecek kadar "zayıfladığını" söyledi ve ekledi:
"Gelişmeler ışığında, federeal fon oranları enflasyonda beklenen değerlerin altına düşüşü engelleyecek ve yavaşlayan  ekonomiyi artan aşağı yönlü risklerle karşı karşıya bırakacağına inanıyorum."


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:06 Kaynak: DHA
merkez bankası, piyasa, faiz, fed, Ekonomi
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