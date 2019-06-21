Fed/Bullard: Fed faiz oranını indirmeliydi
1 saat önce
Saint Louis Fed (Merkez Bankası) Başkanı James Bullard, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz oranlarını yüzde 2.25 – yüzde 2.50 arasında sabit tutma kararına katılmadığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:06 Kaynak: DHA
Saint Louis Fed
(Merkez Bankası
) Başkanı James Bullard, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz oranlarını yüzde 2.25 – yüzde 2.50 arasında sabit tutma kararına katılmadığını belirtti.
Bullard yaptığı açıklamada, "İzlenmesi gereken en uygun yol faizleri 25 baz puan düşürerek yüzde 2.0 – yüzde 2.25 düzeyine indirmek olurdu" dedi.
Kişisel tüketim harcamalarının Fed'in yüzde 2.0 enflasyon hedefinin yaklaşık 40 – 50 baz puan altında olduğunu belirten Bullard, piyasa önlemlerine dayanan enflasyon beklentilerinin potansiyel olarak Fed'in hedefinden daha aşağıya çekebilecek kadar "zayıfladığını" söyledi ve ekledi:
"Gelişmeler ışığında, federeal fon oranları enflasyonda beklenen değerlerin altına düşüşü engelleyecek ve yavaşlayan ekonomiyi artan aşağı yönlü risklerle karşı karşıya bırakacağına inanıyorum."
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