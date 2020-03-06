Fed/Bullard: Fed, koronavirüsün etkilerini durdurmak için istekli - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fed/Bullard: Fed, koronavirüsün etkilerini durdurmak için istekli - Son Dakika Ekonomi

Fed/Bullard: Fed, koronavirüsün etkilerini durdurmak için istekli

6 saat önce

St Louis Fed Başkanı James Bullard Cuma günü yaptığı açıklamada, Fed'in koronavirüsün (Covid-19) etkilediği ekonomiyi istikrara kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu ve para politikasının şu anda gündemde yer aldığını da vurguladı.

Fed/Bullard: Fed, koronavirüsün etkilerini durdurmak için istekli, System.String[]

St Louis Fed Başkanı James Bullard Cuma günü yaptığı açıklamada, Fed'in koronavirüsün (Covid-19) etkilediği ekonomiyi istikrara kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu ve para politikasının şu anda gündemde yer aldığını da vurguladı.

"Hepimiz Covid-19'un etkilerini anlamak için mücadele ediyoruz" diyen Bullard bu sebeple son günlerde hisse senedi, borç ve emtia piyasalarında görülen oynaklığın sürpriz olmadığını belirtti.

Bullard aynı zamanda mevcut durumu gözlemlediklerini  ve virüs etkisinin "geçici" olmasını beklediğini de sözlerine ekledi.


Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:34 Kaynak: DHA
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