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Fed/Bullard: Fed, koronavirüsün etkilerini durdurmak için istekli
6 saat önce
St Louis Fed Başkanı James Bullard Cuma günü yaptığı açıklamada, Fed'in koronavirüsün (Covid-19) etkilediği ekonomiyi istikrara kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu ve para politikasının şu anda gündemde yer aldığını da vurguladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:34 Kaynak: DHA
St Louis Fed Başkanı James Bullard Cuma günü yaptığı açıklamada, Fed'in koronavirüsün (Covid-19) etkilediği ekonomiyi istikrara kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu ve para politikasının şu anda gündemde yer aldığını da vurguladı.
"Hepimiz Covid-19'un etkilerini anlamak için mücadele ediyoruz" diyen Bullard bu sebeple son günlerde hisse senedi, borç ve emtia piyasalarında görülen oynaklığın sürpriz olmadığını belirtti.
Bullard aynı zamanda mevcut durumu gözlemlediklerini ve virüs etkisinin "geçici" olmasını beklediğini de sözlerine ekledi.
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