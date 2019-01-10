Son Dakika Haberleri: Fed / Bullard: Politika Daha Fazla Faiz Artırımı İçin Fazla Sıkı

Fed / Bullard: Politika Daha Fazla Faiz Artırımı İçin Fazla Sıkı

20 dakika önce

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını veren Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) üyesi, borçlanma maliyetlerini artırarak "çok uzağa gitme sınırının" olduğu konusunda uyardı.

Fed / Bullard: Politika Daha Fazla Faiz Artırımı İçin Fazla Sıkı, System.String[]
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını veren Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) üyesi, borçlanma maliyetlerini artırarak "çok uzağa gitme sınırının" olduğu konusunda uyardı.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Wall Street Journal'da yayımlanan bir röportajda, inanç politikasının "iyi bir seviyede" olduğuna inandığını ancak zayıflama ya da ekonomik koşulların kötüleşmesi durumunda bir düşüşü destekleyebileceğini belirtti; ancak, "oranlar yükseltilirse, bir durgunluk gelebilir" diye uyardı.

Bullard, piyasanın, politika yapıcılardan "çok daha tutarlı" olduğunu belirtti ve piyasalarda görülen son düşüşe işaret ederek, özellikle tahvil getirisi seviyelerini vurguladı. Öte yandan, oynaklıktaki artışın olumlu bir faktör olduğunu ve normal bir düzene geri dönüş olduğunu söyledi.

Bullard, ekonominin performansını överek, 2019'da tahmini büyümenin yüzde 2.25 ile yüzde 2.5 arasında gerçekleşeceğini öngördü. 

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de, Tennessee'deki bir etkinlikte, katılımcılara şirketlerin ekipman, yazılım ve konut dışı yapılardaki gibi planlanan harcamaları azaltmakta olduklarını.

Ekonomik genişlemenin potansiyele doğru yavaşladğını ve gelecek yılın sonuna kadar yılda yüzde 2.0'nin altına düşebileceğini söyleyen Bostic, bu yıl Fed'in politika panelindeki seçmen olmayanların çalışma çağındaki nüfus artışındaki yavaşlamaya işaret ettiğini belirtti.

Bostic'e göre, "borçlanma maliyetleri, büyümeyi engelleyen veya büyümeyi engelleyen nötr seviyenin üzerine çıkmamalıdır." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:51 Kaynak: DHA

Merkez Bankası, Fed, Ekonomi
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