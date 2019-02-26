Son Dakika Haberleri: Fed/clarida: Faiz Artışında Duraksamanın Ardında Küresel Büyümedeki Yavaşlama Var

Fed/clarida: Faiz Artışında Duraksamanın Ardında Küresel Büyümedeki Yavaşlama Var

1 saat önce

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Fed'in faiz artışlarını durdurmasının arkasında, küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamanın olduğunu söyledi.

Fed/clarida: Faiz Artışında Duraksamanın Ardında Küresel Büyümedeki Yavaşlama Var, System.String[]
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Fed'in faiz artışlarını durdurmasının arkasında, küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamanın olduğunu söyledi.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Dallas Fed'de konuşan Clarida, "Gerçek şu ki, küresel ekonomi yavaşlıyor. İtalya'da negatif büyüme var. Almanya bu yıl belki yalnızca yüzde 1.0 büyüyebilir. Çin'de yavaşlama var. Tüm bu gelişmeleri hesaba katmalıyız" dedi.

Fed'in gelecekte yaşanacak herhangi bir daralma ile para politikası yoluyla mücadele için faizleri düşürme yönünde biraz alanı olduğunu  ifade eden Clarida, ancak dünya genelinde diğer merkez bankalarının  faizi hala krizle tam mücadele düzeyinde tutmaya devam ettiklerine dikkat çekti.

"Bu durum kesinlikle global ekonomiyi daha kırılgan  yapıyor" diye konuşan Clarida, tam istihdama yakın hareket eden, enflasyon hedefine yaklaşan ABD ekonomisinin iyi bir durumda olduğunu söyledi.

Clarida, "Faizleri hangi seviyede belirlemek için verilere bakma konusunda sabırlı olabileceğimiz bir durumda  olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.

"ABD ekonomisi şu anda iyi bir konumda ve biz ekonominin bu durumunu  destekleme ve devam ettirme konusunda yapabileceğimiz her yeli yapmayı  gerçekten istiyoruz" diye konuşan Clarida, ABD ekonomisi için aralarında Asya ve Avrupa ekonomilerindeki yavaşlamın da olduğu bazı riskler  bulunduğunu da belirtti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:23 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya, Olası Bir Savaşta ABD'de Vurulacak 5 Hedefi Belirledi Efsane Futbolcu Del Piero, ABD'de Takım Sahibi Oldu

Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Maaşlarına Asgari Ücret Ayarı: En Az 2 Bin 20 Lira Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 12:15:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fed/clarida: Faiz Artışında Duraksamanın Ardında Küresel Büyümedeki Yavaşlama Var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]