Fed/Clarida : Görünüm değişmediği sürece faiz düşmeyecek

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, ABD ekonomisinin iyi bir konumda olduğunu belirterek, Fed'in görünüm değişmediği sürece faiz oranlarının daha da düşmesi ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

Clarida, Fed'in para politikasındaki değişimin ekonomiye "önemli" destek sağladığını ve politikanın "tam etkisinin" henüz hissedilmediğini belirtirken aynı zamanda; zayıflamış dünya ekonomisinin, ülkenin ihracatı üzerinde olumsuz etkisi olabileceğine dikkat çekerek ABD ekonomisine yönelik küresel risklerin sürdüğü konusunda uyardı ve "Ekonomi ve para politikası iyi bir durumda. Bu faiz indirimlerinin ekonomik büyüme, istihdam piyasası ve enflasyon üzerinde tam etkileri zaman içinde gerçekleşecek " diye konuştu.