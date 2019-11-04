Son Dakika Haberleri: Fed/Clarida : Görünüm değişmediği sürece faiz düşmeyecek
Son Dakika Ekonomi Fed/Clarida : Görünüm değişmediği sürece faiz düşmeyecek

Fed/Clarida : Görünüm değişmediği sürece faiz düşmeyecek

6 saat önce

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, ABD ekonomisinin iyi bir konumda olduğunu belirterek, Fed'in görünüm değişmediği sürece faiz oranlarının daha da düşmesi ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

Fed/Clarida : Görünüm değişmediği sürece faiz düşmeyecek, System.String[]

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, ABD ekonomisinin iyi bir konumda olduğunu belirterek, Fed'in görünüm değişmediği sürece faiz oranlarının daha da düşmesi ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

Clarida, Fed'in para politikasındaki değişimin ekonomiye "önemli" destek sağladığını ve politikanın "tam etkisinin" henüz hissedilmediğini belirtirken aynı zamanda; zayıflamış dünya ekonomisinin, ülkenin ihracatı üzerinde olumsuz etkisi olabileceğine dikkat çekerek ABD ekonomisine yönelik küresel risklerin sürdüğü konusunda uyardı ve "Ekonomi ve para politikası  iyi bir durumda. Bu faiz indirimlerinin ekonomik büyüme, istihdam piyasası ve  enflasyon üzerinde tam etkileri zaman içinde gerçekleşecek " diye konuştu.


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:26 Kaynak: DHA
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