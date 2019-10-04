Fed/clarida: trump'ın tweetleri fed'in para politikasını etkilemiyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı tweetlerin, Fed "para politikalarını etkilemediğini" söyledi.

The Wall Street Journal'ın düzenlediği bir etkinlikte konuşan Clarida, Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky ile yaptığı telefon konuşması nedeniyle yürütülen azil soruşturmana ilişkin gelişmelerin de Fed para politikası üzerinde bir etki yaratmadığını vurguladı.

Clarida konuşmasında, Fed'in bir sonraki adımının ne olacağı konusunda çok fazla işaret vermedi. ABD'de tüketici harcamalarının ve ekonominin iyi bir durumda bulunduğunu, istihdam piyasasının çok sağlıklı olduğunu ifade eden Clarida, faiz oranlarına da politika toplantısı zamanı geldiğinde karar verileceğini vurguladı.

Clarida, "Fed, düşük işsizlik oranı, güçlü büyüme ve istikrarlı enflasyonun sürdürmek için uygun olan şekilde hareket edecek" dedi.

Clarida ayrıca, yavaşlayan küresel ekonomik büyüme, ticaret konusunda belirsizlik ve ısrarcı düşük denizaşırı enflasyonu not ettiklerini de ekledi.