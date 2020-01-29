Fed Cup'a hazırlanan kadın milli tenisçiler, yarın İstanbul'da kampa girecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Fed Cup'a hazırlanan kadın milli tenisçiler, yarın İstanbul'da kampa girecek - Son Dakika Spor

Fed Cup'a hazırlanan kadın milli tenisçiler, yarın İstanbul'da kampa girecek

6 saat önce

Lüksemburg'un Esch-sur-Alzette kentinde 5-8 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Fed Cup Avrupa /Afrika Bölgesi 1. Grup'ta mücadele edecek Kadın Milli Tenis Takımı, yarın İstanbul'da kampa girecek.

Fed Cup'a hazırlanan kadın milli tenisçiler, yarın İstanbul'da kampa girecek, System.String[]

Lüksemburg'un Esch-sur-Alzette kentinde 5-8 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Fed Cup Avrupa/ Afrika Bölgesi 1. Grup'ta mücadele edecek Kadın Milli Tenis Takımı, yarın İstanbul'da kampa girecek.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, ENKA Kulübünde 3 gün kamp yapacak.

Kampın ikinci gününde Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş da takımı ziyaret edecek.

Grubunda Polonya ve Slovenya ile karşılaşacak milliler, 5 Şubat Çarşamba günü TSİ 18.00'de Slovenya ile mücadele edecek.

Kaptanlığını Alaaddin Karagöz'ün yaptığı millilerde İpek Soylu sakatlığı dolayısıyla kadroda yer almazken, Çağla Büyükakçay, Pemra Özgen, Başak Eraydın, Berfu Cengiz ve İpek Öz, Fed Cup'a bildirilen listede yer alıyor.

Lüksemburg, İstanbul, Fed, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:08 Kaynak: AA
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