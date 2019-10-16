Son Dakika Haberleri: Fed/Daly: ABD'de GSYH düşük tempoyla büyüyecek
Son Dakika Ekonomi Fed/Daly: ABD'de GSYH düşük tempoyla büyüyecek

Fed/Daly: ABD'de GSYH düşük tempoyla büyüyecek

34 dakika önce

San Francisco Fed (Merkez Bankası) Başkanı Mary Daly, ABD'de gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) "düşük tempoyla" büyüyeceğini söyledi ve "görülebilir bir gelecekte" bu büyümenin yüzde 2.0'nin altında kalacağının altını çizdi.

Fed/Daly: ABD'de GSYH düşük tempoyla büyüyecek, System.String[]

San Francisco Fed (Merkez Bankası) Başkanı Mary Daly, ABD'de gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) "düşük tempoyla" büyüyeceğini söyledi ve "görülebilir bir gelecekte" bu büyümenin yüzde 2.0'nin altında kalacağının altını çizdi.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Los Angeles World Affairs Council & Town Hall'de konuşan Daly, ABD ekonomisi hakkında haberlerin büyük oranda pozitif olduğuna işaret etti ve ekledi:

""Şimdiye kadar, ekonominin iyi yerde olduğunu görüyorum ve politika uyumu iyi yolda. Yüzde 3.5 işsizlik oranı düşük, istihdam büyümesi güçlü, tüketici harcaması sağlıklı ve hanehalkı güvenli."

ABD-Çin ticaret anlaşmasının sonuçlandırmaktan uzak ve dünya ekonomisinin zayıflamasının ABD büyümesine karşı rüzgarları estirmeye başladığına da dikkat çeken Daly, fabrika aktivitelerinin düşmesi ve işletme harcamalarının yumuşamasına işaret etti.


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, San Francisco, Fed, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:03 Kaynak: DHA
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