Son Dakika Haberleri: Fed/daly: Faiz Artırımı 2019'da Pek Olası Değil

Fed/daly: Faiz Artırımı 2019'da Pek Olası Değil

1 saat önce

– ABD Merkez Bankası (Fed) San Fransisco Başkanı Mary Daly, ülke ekonomisinde görülen büyümenin beklentiler doğrultusunda devam etmesi durumunda Fed'in faiz artırımının pek olası olmadığını söyledi.

Fed/daly: Faiz Artırımı 2019'da Pek Olası Değil, System.String[]
– ABD Merkez Bankası (Fed) San Fransisco Başkanı Mary Daly, ülke ekonomisinde görülen büyümenin beklentiler doğrultusunda devam etmesi durumunda Fed'in faiz artırımının pek olası olmadığını söyledi.

The Wall Street Journal'a verdiği röportajda Daly, "Eğer ekonomi, yüzde 2.0 büyüme oranı ve yüzde 1.9 enflasyon düzeyinde büyümeye devam ederse ve fiyat baskısının devam ettiğini veya herhangi bir hızlanma sürecinde olduğumuzu gösteren herhangi bir gösterge olmazsa, faiz artırımının olası olacağını sanmıyorum" dedi.

Açıklamalarına ek olarak Daly, şimdiden Fed'in yıl sonu için faiz artırımı yapıp yapmayacağı konusunda kesin konuşmak için "çok erken" olduğunu belirtti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:53 Kaynak: DHA

Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi
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