Fed'den 25 baz puan indirim bekleniyor
1 saat önce
Fed'in bugünkü toplantısında faizleri üçüncü kez 25 baz puan indireceği beklentisi, 1995 ekonomik durgunluk döneminde 'sigorta' amaçlı yapılan indirimleri hatırlattı.
Fed'in bugünkü toplantısında faizleri üçüncü kez 25 baz puan indireceği beklentisi, 1995 ekonomik durgunluk döneminde 'sigorta' amaçlı yapılan indirimleri hatırlattı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07
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