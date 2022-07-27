Fed'den art arda ikinci 75 puanlık faiz artışı - Son Dakika
Üye Girişi

Fed'den art arda ikinci 75 puanlık faiz artışı

27.07.2022 23:00
Fed'den art arda ikinci 75 puanlık faiz artışı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizinde yine 75 baz puanlık artışa gitti.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizinde yine 75 baz puanlık artışa gitti. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası (Fed), beklendiği üzere yine faiz artışına gitti. Fed, politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 seviyesine çıkardı. Bu adım, enflasyonla mücadeleamacıyla art arda yapılan ikinci 75 baz puanlık artış ve bu yılki dördüncü faiz artışı oldu. Fed, ABD ekonomisinin yavaşladığına dair işaretlere dikkat çekerken, borçlanma maliyetlerini artırmaya devam edeceğinin sinyalini verdi. Fed'in açıklamasında verilerin harcama ve üretimde yumuşama olduğuna işaret ettiği belirtildi.

Politika yapıcılar, dünyanın en büyük ekonomisini dünya çapında yankı uyandıracak bir resesyona sokmadan ve enflasyon tehlikeli bir şekilde yerleşmeden önce bastırmanın yollarını arıyor. Fiyat artışları nedeniyle eleştirilere maruz kalan ABD Başkanı Joe Biden, yükselen küresel gıda ve enerji fiyatlarından Ukrayna'yı işgal eden Rusya'yı sorumlu tutuyor.

AFP/ SÖ,ET

YORUMLAR
500
Fed faiz oranını 75 baz puan artırdı Fed faiz oranını 75 baz puan artırdı Fed faiz oranını 75 baz puan artırdı Fed faiz oranını 75 baz puan artırdı
Kaynak: Deutsche Welle

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Fed, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fed'den art arda ikinci 75 puanlık faiz artışı - Son Dakika

Bu haber Deutsche Welle tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Deutsche Welle tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Deutsche Welle kurumudur.

Son Dakika
22:42 Fenerbahçe'den Devler Ligi'ne erken veda! Dinamo Kiev, uzatma devresinde bulduğu golle turu geçen taraf oldu
21:53 Dinamo Kiev'in golü Fenerbahçeli taraftarı sinirlendirdi! Statta dakikalarca "Vladimir Putin" tezahüratı yapıldı
21:41 Maçın gidişatını etkileyen an! Fenerbahçeli İsmail Yüksek oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı
21:07 FED, politika faizini 75 baz puan yükselterek yüzde 2,25-2,50 aralığına çıkarttı!
20:50 Tepkilerin odağı oldu! Ukrayna ekibi, Fenerbahçe karşılaşmasında sınırını aştı
20:29 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e karşı bulduğu gol hakeme takıldı! Tribünler ve sosyal medyadaki taraftarlar büyük tepki gösterdi
19:59 Yeşil sahalara geri dönen İbrahim Yattara, Amatör Lig ekibi Ortaköyspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
19:37 Irak'ta Şii lider Sadr'ın destekçileri Yeşil Bölge'deki parlamento binasını bastı
19:33 Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğündeki depremle sallandı
19:27 Koronavirüs karantinası sona eren ABD Başkanı Biden: Aşılar sayesinde tedavi sürecini sorunsuz atlattım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 23:07:31. #1.12#
SON DAKİKA: Fed'den art arda ikinci 75 puanlık faiz artışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement