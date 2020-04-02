Fed'den bankalar için yeni hamle

Koronavirüs etkilerine karşı mücadele eden Fed, son olarak bazı bankalar için kaldıraç zorunluluklarını geçici olarak hafiflettiğini açıkladı.

Koronavirüs etkilerine karşı mücadele eden Fed, son olarak bazı bankalar için kaldıraç zorunluluklarını geçici olarak hafiflettiğini açıkladı.

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