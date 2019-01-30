Son Dakika Haberleri: Fed'den Faiz Artışında "Sabırlı" Olunacak Mesajı

Fed'den Faiz Artışında "Sabırlı" Olunacak Mesajı

17 dakika önce

ABD Merkez Bankası Fed'den, politika faizinin sabit tutulduğu bildirildi.

Fed'den Faiz Artışında
ABD Merkez Bankası Fed'den, politika faizinin sabit tutulduğu bildirildi.

Fed'ten yapılan açıklamada, politika faizini yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tutma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Fed'in politika faizini sabit tutma kararının oybirliği ile alındığı ifade edilerek bankanın ileriki dönemdeki faiz hareketlerine ilişkin "sabırlı" olacağının altı çizildi.

Fed'in açıklamasında, "Küresel ekonomik ve finansal gelişmelerin ve azalan enflasyon baskılarının ışığında, komite, gelecekteki federal finansman oranı hedef aralığının ayarlanması kararının verilmesinde sabırlı olacak." ifadesine yer verildi.

Fed'in karar metninde "ek faiz artışları" referansı da kaldırılarak, bankanın federal fonlama faizlerinin temel politika aracı olduğu tekrarlandı.

Bankanın açıklamasında, ABD'de harcamaların güçlü bir şekilde arttığı, yatırımların ise ılımlı bir görünüm sergilediği belirtildi.

İstihdam piyasasında sıkılaşmanın devam ettiği vurgulanan açıklamada, ekonomik aktivitenin güçlü bir artış oranına sahip olduğunun altı çizildi.

Bankanın açıklamasında, hane halkı harcamalarının güçlü bir şekilde arttığı belirtilerek komitenin beklentisinin esas arayışının maksimum istihdam ve fiyat istikrarı sağlamak olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:04 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nike'ın Kullandığı Logoya Müslümanlardan Tepki Yağdı BAE, Başbakan Eski Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de Telefonlarını Dinlemiş

FED Merakla Beklenen Faiz Kararını Açıkladı! Dolar Anında Tepki Verdi Meteorolojiden Kritik Uyarı! Şiddetli Kar Yağışı Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 23:21:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fed'den Faiz Artışında "Sabırlı" Olunacak Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]