Son Dakika Haberleri: Fed'den gelen faiz indirimi sinyali ile Asya piyasaları yükseldi
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Fed'den gelen faiz indirimi sinyali ile Asya piyasaları yükseldi

1 saat önce

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) "güçlü bir faiz indirimi" sinyalinin gelmesi üzerine, Asya'daki hisse senedi piyasaları yükseldi.

Fed'den gelen faiz indirimi sinyali ile Asya piyasaları yükseldi, System.String[]
ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) "güçlü bir faiz indirimi" sinyalinin gelmesi üzerine, Asya'daki hisse senedi piyasaları yükseldi.
New York Fed (Merkez Bankası) Başkanı John Williams, faiz indiriminin "olası bir felaketi" önleyeceğini savundu ve "Felaketin ortaya çıkmasını beklemektense önlem almak daha iyidir" uyarısı yaptı.
Merkez Bankası Araştırma Derneği'nin toplantısında konuşan Williams, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), faizlerin düşük ve ekonomik büyümenin yavaşladığı zamanlarda "bir felaketten" kaçınmak için önleyici tedbirler alması gerektiğini vurguladı.
Williams, Fed'in elinde birçok olanak varken, ekonomik sorunların daha ilk belirtilerinde hızlıca harekete geçerek faizleri indirmesinin yerinde olacağını vurguladı.
Williams'ın konuşmasından birkaç saat önce bir açıklama yapan St. Louis Fed Başkanı James Bullar da, faiz indirimini desteklediğini söyledi ve böyle bir adımın ekonomik yavaşlamaya karşı bir "sigorta" olacağını vurguladı.
Fed yetkililerinin açıklamalarını, "güçlü bir faiz indirimine sinyal" olarak algılayan Asya piyasalarında;
Japohya Nikkei 225 Endeksi günü yüzde 2.0 artışla kapattı.
Dollar yen karşısında yüzde 0.33 artışla 107.653 yene  çıktı.
Hong Kong Hang Seng Endeksi yüzde 10.7 yükseldi.
Shanghai Composite ve Shenzhen Composite endekslerinin ikisi de yüzde 0.71 yükseldi.
Güney Kore Kospi Endeksi de günü yüzde 1.35 artıda tamamladı.
Avustralya S&P/ASX 200 Erdeksi yüzde 0.77 yükseldi.


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:55 Kaynak: DHA
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