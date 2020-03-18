Fed'den işletmelerin kredi ihtiyaçları için yeni adım - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fed'den işletmelerin kredi ihtiyaçları için yeni adım - Son Dakika Ekonomi

Fed'den işletmelerin kredi ihtiyaçları için yeni adım

1 saat önce

ABD Merkez Bankası (Fed), hanehalkı ve işletmelerin kredi ihtiyaçlarını desteklemek için Piyasa Yapıcılara Tanınan Kredi Kolaylığı (PDCF) uygulamasını başlatacağını duyurdu.

Fed'den işletmelerin kredi ihtiyaçları için yeni adım, System.String[]

ABD Merkez Bankası (Fed), hanehalkı ve işletmelerin kredi ihtiyaçlarını desteklemek için Piyasa Yapıcılara Tanınan Kredi Kolaylığı (PDCF) uygulamasını başlatacağını duyurdu.

Fed'den yapılan açıklamada, 2008 küresel finansal krizi sırasında piyasa yapıcılara yeni bir likidite penceresi açmak amacıyla hayata geçirilen uygulamanın, piyasaların iyi bir şekilde işlemesini destekleyeceği ve işletmelerle hanehalkına kredi olanağı sağlayacağı kaydedildi.

Söz konusu uygulama kapsamında, gecelik ve 90 güne kadar vadeli finansman sunulacağının belirtildiği açıklamada, uygulamanın 20 Mart'ta başlayacağı, 6 ay boyunca geçerli olacağı ve şartlara uygun olarak uzatılabileceği bildirildi.

Fed, bugün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı piyasalardaki likiditeyi artırmak için bir başka adım daha atmıştı. Banka, zor durumda kalan ABD'li şirketlerin ticari menkul kıymet piyasası yoluyla borçlanma imkanını tekrar başlatacağını açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:04 Kaynak: AA
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