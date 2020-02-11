FED'den koronavirüse yakın takip - Son Dakika
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FED'den koronavirüse yakın takip

14 dakika önce

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Çin'den yayılarak küresel ekonominin geri kalanını etkileyebilecek koronavirüsü ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Çin'den yayılarak küresel ekonominin geri kalanını etkileyebilecek koronavirüsü ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

Powell'ın, ABD Kongresi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde iki gün sürecek yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumu başladı.

Sunumun ilk gününde Powell, geçen yılın ikinci yarısından itibaren ekonomik faaliyetlerin ılımlı bir hızda arttığını ve iş gücü piyasasının güçlendiğini, ABD ekonomisinin geçen yaz yoğunlaşan küresel karşı rüzgarlara karşı dirençli olduğunu söyledi.

"Enflasyonun yüzde 2'ye yaklaşmasını bekliyoruz"

Ülkedeki enflasyonun oranının düşük ve istikrarlı bir seyir izlediğini bildiren Powell, ancak yüzde 1,6 olan enflasyon oranının Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) hedeflediği yüzde 2 seviyesinin altında seyretmeye devam ettiğini dile getirdi.

Powell, "Önümüzdeki birkaç ayda enflasyonun yüzde 2'ye yaklaşmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Powell, ABD'nin gayri safi yurt içi hasılasının da geçen yılın ikinci yarısından itibaren ılımlı bir oranda arttığına işaret ederek, "Tüketici harcamalarındaki büyüme önceki güçlü artışlarının ardından yıl sonuna doğru ılımlı bir seyir aldı. Ancak ekonomik temeller hane halkı harcamalarının sabit kalmasını destekliyor." dedi.

"Ekonomik görünüme yönelik riskler devam ediyor"

Yatırımların ve ihracatın yılın ikinci yarısından itibaren zayıfladığına dikkati çeken Powell, bu durumun diğer ülkelerde durgunlaşan büyümeyi ve ticari gelişmeleri büyük ölçüde yansıttığını ifade etti.

Powell, "Ticaretteki bazı belirsizlikler son dönemde azalırken ekonomik görünüme yönelik riskler devam etmekte. Özellikle, Çin'den yayılarak küresel ekonominin geri kalanında sıkıntılara neden olabilecek koronavirüsü yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

"Mevcut duruş ekonomideki görünümü destekliyor"

Para politikasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Powell, geçen yıl temmuz, eylül ve ekim toplantılarında faiz oranını yüzde 1,5-1,75 aralığına çektiklerini hatırlattı.

Powell, "FOMC, para politikasındaki mevcut duruşun devam eden ekonomik büyümeyi, güçlü iş gücü piyasasını ve Komite'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefini destekleyeceğine inanıyor. Ekonomiye ilişkin veriler bu görünümle büyük ölçüde tutarlı olduğu sürece, para politikasının mevcut duruşu buna uygun kalmaya devam edecektir. Tabii ki politika önceden belirlenmiş bir rota değildir. Eğer bakış açımızın yeniden değerlendirilmesine neden olacak gelişmeler olursa, buna göre yanıt veririz." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:38 Kaynak: AA
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