Fed'den son 28 yılın en büyük faiz artırımı - Son Dakika
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Fed'den son 28 yılın en büyük faiz artırımı

15.06.2022 23:21
Fed'den son 28 yılın en büyük faiz artırımı

Amerikan merkez bankası Fed, yüksek enflasyonla mücadele bağlamında politika faizini 0,75 oranında artırdı.

Amerikan merkez bankası Fed, yüksek enflasyonla mücadele bağlamında politika faizini 0,75 oranında artırdı. Bu, bankanın son 28 yılda yaptığı en yüksek artırım oldu. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkez bankası Fed, ülkedeki yüksek enflasyonla mücadele amacıyla politika faizini 0,75 baz puan artırdı. Böylece Fed, 1994 yılından bu yana en yüksek faiz artırımı kararına imza atmış oldu. ABD'de son olarak yüzde 8,6'ya çıkan enflasyon Fed üzerinde büyük bir baskı yaratmıştı.

Fed, tüketici fiyatlarındaki aşırı artışlar nedeniyle geçtiğimiz aylarda da iki kez faiz artırımı kararı almıştı. Bu bağlamda politika faizi, koronavirüs pandemisi döneminde izlenen sıfır faiz çizgisi terk edilerek ilk kez Mart ayında 0,25 oranında yükseltilmiş, Mayıs ayında da 0,50'lik ikinci bir artışa gidilmişti. Alınan bu son faiz artırımı kararı ile ABD'de faiz aralığı 1,50-1,75 aralığına çekilmiş oldu.

Ancak alınan kararlar bugüne dek ABD'deki yüksek enflasyonu düşüremedi. Son olarak Mayıs ayında yüzde 8,6 olarak açıklanan enflasyon, ülkede son 40 yılda görülen en yüksek değer oldu. Uzmanların beklentisi, alınan önlemlerden sonra Mart ayında yüzde 8,5 olan enflasyonun Nisan'da yüzde 8,3'e ve sonraki aylarda daha da aşağıya düşmesi yönündeydi. Fed'in hedefi ise enflasyonu yüzde 2 seviyelerine çekmek.

AFP/ ET,BK

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ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti Fed Başkanı Powell: 'Gelecek toplantımızda 50 veya 75 baz puanlık artış olası görünüyor' Fed Başkanı Powell: 'Gelecek toplantımızda 50 veya 75 baz puanlık artış olası görünüyor'
Kaynak: Deutsche Welle

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Son Dakika Güncel Fed'den son 28 yılın en büyük faiz artırımı - Son Dakika

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