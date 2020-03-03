Fed'den sürpriz faiz indirimi - Son Dakika
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Fed'den sürpriz faiz indirimi

6 saat önce

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla 17-18 Mart'taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi, politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekti.

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ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla 17-18 Mart'taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi, politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekti.

Fed'den yapılan açıklamada, ABD ekonomisinin temellerinin güçlü kalmaya devam ettiği ancak Kovid-19 salgınının ekonomik faaliyetlere yönelik gelişen riskler oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu riskler doğrultusunda, istihdam ve fiyat istikrarına yönelik hedeflerin desteklenmesi için FOMC'nin politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekmeyi kararlaştırdığı ifade edildi.

Komitenin Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeleri ve ekonomik görünüme etkilerini yakından izlediği vurgulanan açıklamada, ekonomiyi desteklemeye yönelik uygun araçların kullanılacağı kaydedildi.

Kovid-19 salgınına ilişkin endişelerin artması üzerine alınan faiz indirimi kararı, FOMC'un 2008 küresel krizinden bu yana ilk kez planlı toplantıları öncesi aldığı faiz kararı oldu.

Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fed'in söz konusu faiz indirimini yeterli görmediğini belirtti. Trump, daha fazla faiz indirimi yapılmasını istedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:52 Kaynak: AA
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