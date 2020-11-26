Fed: Ekonomi hala pandemi öncesi düzeyin çok gerisinde
26.11.2020 09:31
ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarında, ekonomide Covid-19 kaynaklı krizden genel toparlanmanın sürdüğüne işaret edildi; ancak, bununla birlikte ekonomik aktivite ve istihdamın hala pandemi öncesinin gerisinde olduğu vurgulandı.
ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarında, ekonomide Covid-19 kaynaklı krizden genel toparlanmanın sürdüğüne işaret edildi; ancak, bununla birlikte ekonomik aktivite ve istihdamın hala pandemi öncesinin gerisinde olduğu vurgulandı.
Fed tutanaklarında, ekonominin geleceğinin, hem yakın hem de orta vadeli görünüm için hala önemli risk oluşturan Covid-19 pandemisindeki gelilişmelere bağlı olacağına ilişkin yaklaşım yinelendi.Komitenin, gelen bilgilerin ekonomik görünüm açısından sonuçlarını izlemeyi sürdürüceğinin altı çizilen FOMC tutanaklarında, "Fed, bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlıdır" denildi.
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