Fed: Ekonomik faaliyet ılımlı şekilde hızlandı - Son Dakika

Fed: Ekonomik faaliyet ılımlı şekilde hızlandı

14.04.2021 23:11
Fed: Ekonomik faaliyet ılımlı şekilde hızlandı, System.String[]

ABD Merkez Bankası (Fed), ülkede ekonomik faaliyetin şubat sonundan nisan başına kadar olan süreçte ılımlı şekilde hızlandığını ve tüketici harcamalarının güçlendiğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), ülkede ekonomik faaliyetin şubat sonundan nisan başına kadar olan süreçte ılımlı şekilde hızlandığını ve tüketici harcamalarının güçlendiğini bildirdi.

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun nisan sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, "Ulusal ekonomik faaliyet, şubat sonundan nisan başına kadar olan süreçte ılımlı şekilde hızlandı. Tüketici harcamaları güçlendi." değerlendirmesine yer verildi.

Raporda, turizmle ilgili bildirimlerin daha iyimser olduğu belirtilerek, söz konusu iyimserliğin bahar tatili, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin kısıtlamaların hafifletilmesi, aşılamanın artması ve doğrudan nakit yardımının etkisiyle dinlenme aktiviteleri ile seyahate yönelik talebin artmasıyla desteklendiği aktarıldı.

"Görünümler, önceki rapora göre daha iyimser"

Çip arzında yaşanan sıkıntı nedeniyle araç stoklarının sınırlı kalmasına rağmen otomobil satışlarının arttığına işaret edilen raporda, finansal olmayan hizmetlerdeki tablonun da genel olarak iyileştiği, ulaşım, iş, eğlence ve konaklama hizmetlerine olan talebin güçlenmesiyle kısmen desteklendiği ifade edildi.

Raporda, tedarik zincirindeki yaygın bozulmalara rağmen üretim faaliyetinin daha da genişlediği ve bölgelerin yarısının güçlü büyümeyi gerekçe gösterdiği kaydedildi.

Genel kredi hacimlerinde orta dereceli artışlar görüldüğüne işaret edilen raporda, yüksek talep ve kısıtlı arz nedeniyle konut fiyatlarının daha da arttığı, müteahhitlerin ise artan maliyetler de dahil olmak üzere devam eden üretim zorluklarına dikkati çektiği belirtildi.

Raporda, tarımsal koşulların çoğunlukla istikrarlı olduğu kaydedilerek, enerji sektöründeki faaliyetin ise karışık bir seyir izlediği, kömür üretiminin düştüğü, petrol ve gaz sondajının ise yükseldiği aktarıldı.

Fed'in raporunda, "Görünümler önceki rapora göre daha iyimserdi ve Kovid-19'a karşı aşılamaların hızlanmasıyla desteklendi." ifadesine yer verildi.

İstihdam ve fiyat artışı hızlandı

İstihdam artışının da hızlandığına dikkati çekilen raporda, çoğu bölgenin istihdam sayısında orta dereceli artışlar kaydettiği bildirildi.

Raporda, istihdam artışının hızının endüstriye göre değişiklik gösterdiği, genellikle imalat, inşaat, eğlence ve konaklama sektörlerinde güçlü artışlar gözlendiği ifade edildi.

Fiyat artışının da son rapordan bu yana bir miktar hızlandığı, birçok bölgenin ılımlı fiyat artışları bildirdiği ve bazı bölgelerde fiyatların daha güçlü şekilde yükseldiği belirtildi.

Raporda, girdi maliyetlerinin genel olarak yükseldiği, özellikle imalat, inşaat, perakende ve nakliye sektörlerinde metal, kereste, gıda ve yakıt fiyatlarının arttığı aktarıldı.

Maliyet artışlarının kısmen tedarik zincirinde meydana gelen aksamalardan kaynaklandığı belirtilen raporda, söz konusu artışın kış şartları nedeniyle geçici olarak şiddetlendiği kaydedildi.

Raporda, genel olarak kısa vadede fiyat artışlarının devam etmesinin beklendiğine dikkat çekildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Nisan, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fed: Ekonomik faaliyet ılımlı şekilde hızlandı - Son Dakika Ekonomi


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