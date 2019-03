Federal Reserve Bank of Chicago (Chicago Fed) Başkanı Charles Evans, Fed'in 2020'nin ikinci yarısına kadar faiz artırmasını beklemediğini söyledi. ABD Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) oy verme hakkı olan üyelerinden biri olan Evans, faizleri yükseltmeden önce yüksek enflasyon konusunda daha fazla kanıt görülmesinin gerektiğini vurguladı.Mevcut federal fon faiz oranının "nötr" seviyeye yakın olduğunu savunan Evans, Fed'in cari para politikasının ekonomiye ne çok fazla destekleme sağladığını ne de sınırladığını vurguladı ve ekledi:"Faiz artırımlarını durdurmak, ara vermek ve işlerin nasıl geliştiğini bekleyip görmek için iyi bir zaman."Federal Reserve Bank of St. Louis (St. Louis Fed) Başkanı James Bullard da, tahvil piyasalarından ekonomik görünüm konusunda negatif sinyallere işaret etti ve bununla birlikte büyüme ve istihdam konusunda iyimser olmayı sürdürdüğünü vurguladı. The Wall Street Journal 'a konuşan Bullard, Fed'in faiz oranlarını değiştirmeme ve bu yıl için faiz artırımı beklentilerinin projeksiyonlardan çıkarılması kararlarına destek verdi.FOMC'nin oy verme hakkı olan üyelerinden biri olan Bullard, Fed'in faizler konusunda karar almadan önce yaz boyu verileri izlemesi gerektiğini savundu. - İstanbul