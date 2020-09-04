ABD'de Chicago Merkez Bankası (Fed) Başkanı Charles Evans, ABD ekonomisinin Covid-19 pandemisinden çıkıp toparlanana kadar yapılacak çok şeyin olduğu uyarısı yaptı.

Evans, salgının olumsuz etkilerine karşı koymak için daha fazla finansal desteğe ihtiyaç olduğuna dikkat çekti ve virüs kontrol altına alınana kadar ekonomik faaliyetlerdeki "kısıtlamaların" süreceğinin altını çizdi.

Ekonominin Covid-19 pandemisi öncesindeki düzeylerine 2022 yılının sonlarına doğru dönebileceğini vurgulayan Evans, ülke genelinde işsizlik oranının da yüzde 9.0 düzeyine çekileceğini öngördüğünü söyledi.