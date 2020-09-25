ABD MErkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) oy hakkı olmayan üyesi Charles Evans, coronavirüs krizinden çıkış için ABD ekonomisinin daha çok kamu desteğine gereksinimi olduğu uyarısı yaptı.

Aynı zamanda Chicago Fed Başkanı olan Evans, virüsün tamamen kontrol altına alınmasına kadar, ekonomide kapsamlı bir toparlanma yaşanmasının çok güç olduğunu vurguladı.

Evans, Washington 'daki ABD yönetiminin, COvid-19 pandemisi nedeniyle işini yitirenlere daha çok destek vermemekle, "çok ciddi ve gereksiz rikleri" üstlendiklerine de dikkat çekti.Evans, krizden en çok azınlıklar ve düşük gelirli ailelerin etkilendiğini de vurguladı.

Evans ayrıca, Fed'in kriz içindeki ekonomiyi desteklemek için bir çok aleti kullanmak istediğini de ekledi.