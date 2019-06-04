Son Dakika Haberleri: Fed / Evans: Faiz oranlarından memnunum
Son Dakika Ekonomi Haber

Fed / Evans: Faiz oranlarından memnunum

1 saat önce

– Cihacago Merkez Bankası (Fed) Başkanı Charles Evans, ABD ekonomsinin temellerinin, iş gücü piyasası ile birlikte sağlam bir durumda olduğunu vurguladı ve faiz oranlarından memnun olduğunu söyledi.

Fed / Evans: Faiz oranlarından memnunum, System.String[]
– Cihacago Merkez Bankası (Fed) Başkanı Charles Evans, ABD ekonomsinin temellerinin, iş gücü piyasası ile birlikte sağlam bir durumda olduğunu vurguladı ve faiz oranlarından memnun olduğunu söyledi.
CNBC'ye konuşan Evans, iş ortamının kötüleşmesi durumunda hafif bir teşvikin kabul edilebilir olduğunu ancak buna gerek olmadığını söyledi.
Evans, ekonomik verilerin zayıflaması durumunda Fed'in araya girmemesi gerektiğini ve Fed'in görevinin ekonominin durumu ile ne yöne doğru ilerlediğini dikkatlice izlemek olduğunu söyledi.
Sabit yatırımların istenen düzeye ulaşmadığını söyleyen Evans, ticaret gerginlikleri ve diğer ekonomik gerginliklere işaret etti.
Sürekli düşük enflasyon konusunda değinen Evans, simetrik yüzde 2.0 hedefininin aşırıya kaçmak olacağını söyledi ve fiyat istikrarında daha saldırgan bir tutum izlemeyi yeğleyeceğinin altını çizdi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:55 Kaynak: DHA
Merkez Bankası, Fed, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Apple, bugüne kadarki en güçlü Mac Pro'yu tanıttı! İşte fiyatı Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel arıyor! İşte şartlar Selçuk Şahin ve Emel Şahin Çeşme'de aşk tazeledi Ekrem İmamoğlu'nun tokat attığı iddia edilen genç AK Parti reklamında oynadı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 17:35:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fed / Evans: Faiz oranlarından memnunum
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]