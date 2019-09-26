Fed/evans: trump ticarette belirsizliğe neden oluyor

Chicago Merkez Bankası (Fed) Başkanı Charles Evans, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ticaret konusunda "gerilim tırmandırma politikası" tarzı yaklaşımıyla, iş dünyasında "oldukça fazla belirsizliğe" neden olduğuna dikkat çekti.

Bu yıl iki faiz indirimi yapılmasından yana olduğunu da vurgulayan Evans, bu nedenle bu yıl başka faiz indirimi yapılmasını beklemediğini, ancak faiz indirimine ihtiyaç duyulması olasılığına açık olduğunu söyledi ve ekledi:

"İki faiz indiriminin ardından Fed iyi konumlandı, şu anda daha fazla faiz indirimi ihtiyacı görmüyorum. Ancak FOMC'de müzakerelerin nasıl geliyeceğine bağlı olarak Fed'in ek bir adım atması konusunda açık fikirliyim."

Evans, Fed'in Temmuz ayında ve geçtiğimiz hafta yaptığı iki faiz indirimine de destek vermişti.

Fed'in yaptığı faiz indirimlerinin enflasyonun yüzde 2.0 hedefine doğru yükselmesine yardım edeceğini öngören Evans, enflasyon hedefe yükseldikten sonrası gösterge federal fon faiz oranında hafif artışlar görülmeye başlanacağını da ifade etti.