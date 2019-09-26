Son Dakika Haberleri: Fed/evans: trump ticarette belirsizliğe neden oluyor
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Fed/evans: trump ticarette belirsizliğe neden oluyor

1 saat önce

Chicago Merkez Bankası (Fed) Başkanı Charles Evans, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ticaret konusunda "gerilim tırmandırma politikası" tarzı yaklaşımıyla, iş dünyasında "oldukça fazla belirsizliğe" neden olduğuna dikkat çekti.

Fed/evans: trump ticarette belirsizliğe neden oluyor, System.String[]

Chicago Merkez Bankası (Fed) Başkanı Charles Evans, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ticaret konusunda "gerilim tırmandırma politikası" tarzı yaklaşımıyla, iş dünyasında "oldukça fazla belirsizliğe" neden olduğuna dikkat çekti.

Bu yıl iki faiz indirimi yapılmasından yana olduğunu da vurgulayan Evans, bu nedenle bu yıl başka faiz indirimi yapılmasını beklemediğini, ancak faiz indirimine ihtiyaç duyulması olasılığına açık olduğunu söyledi ve ekledi:

"İki faiz indiriminin ardından Fed iyi konumlandı, şu anda daha fazla  faiz indirimi ihtiyacı görmüyorum. Ancak FOMC'de  müzakerelerin nasıl geliyeceğine bağlı olarak Fed'in ek bir adım atması konusunda açık fikirliyim."

Evans, Fed'in Temmuz ayında ve geçtiğimiz hafta yaptığı iki faiz  indirimine de destek vermişti.

Fed'in yaptığı faiz indirimlerinin enflasyonun yüzde 2.0 hedefine doğru yükselmesine yardım edeceğini öngören Evans, enflasyon hedefe yükseldikten sonrası gösterge federal fon faiz oranında hafif artışlar görülmeye başlanacağını da ifade etti.

Donald Trump, Fed, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:12 Kaynak: DHA
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