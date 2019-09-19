Son Dakika Haberleri: Fed faiz indirimi sonrası değerli metaller yükseldi
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Fed faiz indirimi sonrası değerli metaller yükseldi

1 saat önce

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen 25 baz puanlık faiz indirimi sonrası değerli metal fiyatları yükseldi.

Fed faiz indirimi sonrası değerli metaller yükseldi, System.String[]

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen 25 baz puanlık faiz indirimi sonrası değerli metal fiyatları yükseldi.

Fed'den gelen faiz indirimi sonrası ABD tahvilleri değer kazanırken, dolar da diğer para birimleri karşısında güçlendi. Bunun yanında ABD Çalışma Bakanlığı, işsiz sayısının geçen haftaya göre 2 bin kişi arttığını duyurdu.

Gelişmelerin ardından altın yüzde 0.55 artışla 1,502.38 dolar, gümüş yüzde 0.84 artışla 17.90 dolar, platin yüzde 0.66 artışla 938.10 dolar ve paladyum yüzde 1.17 artışla 1,609.76 dolara yükseldi.

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:41 Kaynak: DHA
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