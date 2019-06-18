Fed faiz indirimini temmuza bırakabilir
1 saat önce
Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Levy, "Fed'in, haziran toplantısında daha güvercin olacağına dair sinyaller vereceğini ve temmuz ayında faizlerde indirime gideceğini düşünüyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:28
Berenberg ABD, Amerika, Asya
Başekonomisti Levy, " Fed
'in, haziran toplantısında daha güvercin olacağına dair sinyaller vereceğini ve temmuz ayında faizlerde indirime gideceğini düşünüyoruz" dedi.
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