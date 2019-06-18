Son Dakika Haberleri: Fed faiz indirimini temmuza bırakabilir
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Fed faiz indirimini temmuza bırakabilir

1 saat önce

Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Levy, "Fed'in, haziran toplantısında daha güvercin olacağına dair sinyaller vereceğini ve temmuz ayında faizlerde indirime gideceğini düşünüyoruz" dedi.

Fed faiz indirimini temmuza bırakabilir, System.String[]
Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Levy, " Fed'in, haziran toplantısında daha güvercin olacağına dair sinyaller vereceğini ve temmuz ayında faizlerde indirime gideceğini düşünüyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:28 
Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi
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