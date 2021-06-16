FED faiz kararı öncesinde altında beklenti yükseliş yönünde

İSTANBUL - ABD Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı öncesinde Kapalıçarşı esnafının altın beklentisi yükseliş yönünde. Şu sıralar 510 TL seviyelerinden işlem gören gram altın, karar sonrası 520 TL seviyelerine yükseleceği öngörülüyor.

Altın yatırımcılarının açıklanacak olan FED faiz kararı toplantısına odaklandı. ABD Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı sonrasında gözler piyasalara çevrildi. Şu sıralar gram altın fiyatı 510 seviyelerinde işlem görürken, karar sonrası ise ibrenin yukarı yönlü olması öngörülüyor. Kapalıçarşı esnafı ise düğün sezonun açılması ile birlikte altına talebin olduğunu ve bugün FED kararı yarın ise Merkez Bankası'nın kararı sonrasında altın fiyatının 520 civarını gelebileceğini söylüyor.

"Fed faiz kararı sonrası altın 520 TL bandına gelebilir"

Düğün sezonun açıldığı için işlerde artış olduğunu ifade eden Kapalı Çarşı esnafı Rıdvan Lebit, "İlerleyen günlerde daha artış olacaktır. Yatırım amaçlı şu anda altın daha çok tercih ediliyor. Takı amacı ise gram altına daha çok rağbet var. Güncel gram altın fiyatı 510 TL, çeyrek altın 827 TL, yarım altın, bin 653 TL, tam altın ise 3 bin 320 TL'den işlem görüyor. ABD'nin FED kararı sonrası altında ibrenin yukarı yönlü olmasını bekliyoruz. Karar sonrası ise altın 520 TL bandına gelebilir. Yarın ki Merkez Bankası'nın faiz kararı da etkili olacaktır' diyerek sözlerini tamamladı.

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