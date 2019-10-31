Fed faiz kararı sonrasında dolar/TL'de son durum
56 dakika önce
Piyasaların merakla beklediği Fed'in faiz kararında bir sürpriz çıkmadı ve 25 baz puanlık indirim geldi.
Piyasaların merakla beklediği Fed'in faiz kararında bir sürpriz çıkmadı ve 25 baz puanlık indirim geldi. Beklentiler dahilinde gelen karar, dolar/TL kurundaki 5,70 civarındaki seyir üzerinde herhangi bir etki yaratmadı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 08:52
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