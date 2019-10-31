Son Dakika Haberleri: Fed faiz kararı sonrasında dolar/TL'de son durum
Son Dakika Ekonomi Fed faiz kararı sonrasında dolar/TL'de son durum

Fed faiz kararı sonrasında dolar/TL'de son durum

56 dakika önce

Piyasaların merakla beklediği Fed'in faiz kararında bir sürpriz çıkmadı ve 25 baz puanlık indirim geldi.

Fed faiz kararı sonrasında dolar/TL'de son durum, System.String[]

Piyasaların merakla beklediği Fed'in faiz kararında bir sürpriz çıkmadı ve 25 baz puanlık indirim geldi. Beklentiler dahilinde gelen karar, dolar/TL kurundaki 5,70 civarındaki seyir üzerinde herhangi bir etki yaratmadı.

Fed, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 08:52 
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Fed faizi 25 baz puan indirdi
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