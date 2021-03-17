Fed, faizleri yüzde 0-0.25 seviyesinde sabit bıraktı
17.03.2021 21:11
Fed iki günlük toplantının ardından faiz kararını açıkladı. Piyasaların gelecek sonuca odaklandığı toplantıda alınan kararla faizler, yüzde 0-0.25 seviyesinde sabit bırakıldı.
Piyasalar, ABD Merkez Bankası Fed'in Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son iki gündür yaptığı toplantıdan gelecek sonuçlara odaklanmıştı. Toplantının sonucunda ABD ekonomisinin ekonomik büyüme ve faiz oranı tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesi bekleniyordu.
Gözlerin çevrildiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) iki günlük toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Buna göre alınan kararla fed, faizleri yüzde 0-0.25 seviyesinde sabit bıraktı. Avrupa borsaları, piyasaların ABD Merkez Bankasından (Fed) gelmesi beklenen açıklamalara odaklanmasıyla günü karışık seyirle kapatmıştı.
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