Fed Faiz Kararını Açıkladı
26 dakika önce
ABD Merkez Bankası, faizde değişikliğe gidilmediğini duyurdu.
ABD Merkez Bankası, faizde değişikliğe gidilmediğini duyurdu. Beklentilere uygun olarak federal fonlama faizi 2.25-2.50 aralığında sabit bırakıldı. ABD Merkez Bankası (Fed
) dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından faizlerin sabit tutulması kararı çıktı. Fed böylece faizleri mevcut 2.25-2.50 aralığında bırakmış oldu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:56 Kaynak: İHA
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