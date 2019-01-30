Son Dakika Haberleri: Fed Faiz Kararını Açıkladı

Fed Faiz Kararını Açıkladı

26 dakika önce

ABD Merkez Bankası, faizde değişikliğe gidilmediğini duyurdu.

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ABD Merkez Bankası, faizde değişikliğe gidilmediğini duyurdu. Beklentilere uygun olarak federal fonlama faizi 2.25-2.50 aralığında sabit bırakıldı. ABD Merkez Bankası (Fed) dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından faizlerin sabit tutulması kararı çıktı. Fed böylece faizleri mevcut 2.25-2.50 aralığında bırakmış oldu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:56 Kaynak: İHA

Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Güncel
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