Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası Fed'den yapılan açıklamada, politika faizini yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tutma kararı alındığı bildirildi.

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Turizm Geliri Bir Önceki Yıla Göre 12,3 Artarak 29,5 Milyon Dolar Oldu