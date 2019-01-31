Fed faiz kararını açıkladı
1 saat önce
ABD Merkez Bankası Fed'den yapılan açıklamada, politika faizini yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tutma kararı alındığı bildirildi.
ABD Merkez Bankası Fed'den yapılan açıklamada, politika faizini yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tutma kararı alındığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43
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