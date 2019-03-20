Fed, Faiz Kararını Açıkladı
8 dakika önce
ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı.
ABD Merkez Bankası (Fed
) faiz kararını açıkladı. Faizlerin sabit tutulmasına karar verilirken, Fed'in politika faizi mevcut 2.25-2.50 aralığında kaldı.
Fed faiz kararını açıkladı. Faizler beklendiği gibi 2.25-2.50 aralığında sabit bırakıldı. Fed'in politika faizi mevcut 2.25-2.50 aralığında kaldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:26 Kaynak: İHA
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