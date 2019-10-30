Fed faiz kararını açıkladı
1 saat önce
Amerika Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,50-1,75 aralığına çekti.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:30 Kaynak: İHA
Amerika Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,50-1,75 aralığına çekti.
Amerika Merkez Bankası (Fed) faizi 25 baz puan indirerek yüzde 1,50-1,75 seviyesine çekti. Fed faiz kararını 2'ye karşı 8 oyla aldı. Fed'in son 3 toplantıda yaptığı faiz indirimi 75 baz puana ulaştı.
(İHA)
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum TEM'de iki tır çarpıştı, yol ulaşıma kapandı: 1 yaralı İstanbul Valiliği'nin, kaydı bulunmayan Suriyelilere verdiği süre sona erdi Son Dakika: Fed faizi 25 baz puan indirdi