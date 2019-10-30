Son Dakika Haberleri: Fed faiz kararını açıkladı
Son Dakika Güncel Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

1 saat önce

Amerika Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,50-1,75 aralığına çekti.

Fed faiz kararını açıkladı, System.String[]

Amerika Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,50-1,75 aralığına çekti.

Amerika Merkez Bankası (Fed) faizi 25 baz puan indirerek yüzde 1,50-1,75 seviyesine çekti. Fed faiz kararını 2'ye karşı 8 oyla aldı. Fed'in son 3 toplantıda yaptığı faiz indirimi 75 baz puana ulaştı.

(İHA)

Abd Merkez Bankası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:30 Kaynak: İHA
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