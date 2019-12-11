Fed faiz kararını açıkladı - Son Dakika
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Fed faiz kararını açıkladı

6 saat önce

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit bıraktı.

Fed faiz kararını açıkladı, System.String[]

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit bıraktı.

Fed'den yapılan açıklamada, politika faiz oranının değiştirilmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında tutulduğu bildirildi.

Faiz oranının sabit tutulması kararının oybirliği ile alındığının belirtildiği açıklamada, işgücü piyasasının güçlü kaldığı ve mevcut faiz oranlarının ekonomik büyümeyi destelemek için uygun olduğu vurgulandı.

Açıklamada, küresel gelişmelerin ve enflasyonun izleneceğine dikkat çekilerek, bu yıl içinde bir faiz indirimi sinyali verilmedi.

ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisinin yüzde 1,9 seviyesinde bırakıldığı, ortalama faiz beklentisinin ise 2019 için yüzde 1,6 (önceki yüzde 1,9), 2020 için 1,6 (önceki 1,9), 2021 için yüzde 1,9 (önceki yüzde 2,1) ve 2022 için de yüzde 2,1 (önceki 2,4) olduğu paylaşıldı.

Açıklamada, bu yıl işsizlik oranı beklentisinin yüzde 3,6, 2020 için yüzde 3,5, 2021 için ise yüzde 3,6 olduğu, bankanın para politikasının yüzde 2'lik enflasyon hedefi için uygunluk gösterdiğinin altı çizildi.

Fed açıklamasında, yatırım ve ihracatın zayıf kalmaya devam ettiğine vurgu yapılarak, ekonomik verilerin yakından izlendiği belirtildi.

Fed yetkilileri büyüme tahminlerini değiştirmeyerek, ABD ekonomisi bu yıl için büyüme tahminini yüzde 2,2'de, 2020 büyüme tahminini yüzde 2'de, 2021 büyüme tahminini ise yüzde 1,9'da tutmaya devam etti.

Bu yıl 3 kez faiz indirimine giden Fed, temmuzda politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00-2,25, eylülde 25 baz puanlık düşüşle yüzde 1,75-2,00, ekimde de yine 25 baz puanlık indirimle yüzde 1,50-1,75 aralığına çekmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:56 Kaynak: AA
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