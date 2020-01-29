Fed faiz kararını açıkladı - Son Dakika
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Fed faiz kararını açıkladı

6 saat önce

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1.50 – 1.75 aralığında tuttu.

Fed faiz kararını açıkladı, System.String[]

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1.50 – 1.75 aralığında tuttu.


Dün başlayan Fed toplantısı bugün sona erdi. Toplantının ardından Fed faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1.50 – 1.75 aralığında sabit tuttu. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:12 Kaynak: İHA
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