Fed faiz kararını açıkladı
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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1.50 – 1.75 aralığında tuttu.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:12 Kaynak: İHA
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1.50 – 1.75 aralığında tuttu.
Dün başlayan Fed toplantısı bugün sona erdi. Toplantının ardından Fed faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1.50 – 1.75 aralığında sabit tuttu. - İSTANBUL
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