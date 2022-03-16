FED faiz kararını açıkladı! Peki, dolar nasıl etkilendi? - Son Dakika
Üye Girişi

FED faiz kararını açıkladı! Peki, dolar nasıl etkilendi?

16.03.2022 21:43

Amerika Merkez Bankası'nın (FED), faizi 25 baz puan artırarak 0,25-0,50 aralığına yükseltti. Fed 3 yıl sonra ilk kez faiz artışına gitmiş oldu. Faiz kararı sonrası 14,67 seviyesinden işlem gören Dolar/TL, saat 21.30 itibarıyla 14,70 seviyelerine kadar yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed), 2018 Aralık ayından bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

FAİZ KARARIYLA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Fed'in 4 yıl sonra faiz artırımına gitmesi doların da ateşini yükseltirken, piyasaların beklentilerine karşılık veren kararın açıklandığı dakikalarda 14,67 seviyelerinden işlem gören dolar/TL, kararın ardından saat 22.00 itibarıyla 14,71 seviyelerine kadar yükseldi.

BEKLENTİ 25 BAZ PUAN ARTIŞTI

Öte yandan Fed'in politika faizini yüzde 0,25-0,50 aralığına çıkarması Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentilerini de karşıladı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre konuşmasında 50 baz puan faiz ihtimalini düşük görmesiyle birlikte 25 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılıyordu. Bu yıl enflasyonun son 40 yılın zirvesine yükselmesinin ardından Fed'in hızlı bir şekilde nötr faize çıkabileceği öngörülmüş, ancak savaşın ardından Fed'in sıkılaşma patikasında daha dikkatli ilerleyeceği görüşü öne çıkmıştı. Toplantıdan önce swap piyasalarında 2022'de toplam 7 faiz artışı fiyatlanıyordu.

ÜLKEDE ENFLASYON 40 YILIN ZİRVESİNDE

Fed toplantısı öncesinde gelen veriler ülkede enflasyonun 40 yılın zirvesinde seyrettiğine işaret etmişti. ABD'de Şubat ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 arttı. Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 7,5 olarak kaydedilmişti. Aylık bazda bakıldığında enflasyon yüzde 0,8 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,5; yıllık bazda da yüzde 6,4 yükseldi.

Veriler ABD'de akaryakıt fiyatlarındaki rekor seviyelerden önce açıklanan son enflasyon verisi olarak kaydedildi. Daha önce Şubat ayında enflasyonun zirve yapacağı öngörülürken, Rusya- Ukrayna arasındaki savaşın devam etmesiyle fiyatların yükseleceği beklentisi önümüzdeki dönemde enflasyonun artmaya devam edeceği yönündeki öngörüleri destekledi. Üretici enflasyonu da ülkede enflasyonist baskılar açısından bir risk olarak öne çıktı. Ülkede üretici fiyat endeksi (ÜFE) Şubat'ta yıllık yüzde 10 artış kaydetti. ÜFE aylık bazda da yüzde 0,8 arttı. ÜFE'deki artışa en büyük katkı enerji fiyatlarından geldi.

YORUMLAR
500
Merakla beklenen açıklama geldi! Fed politika faizini 25 baz puan artırdı Merakla beklenen açıklama geldi! Fed politika faizini 25 baz puan artırdı Fed faiz oranını artırdı: (1) Fed faiz oranını artırdı: (1)

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, dolar, Fed, Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans FED faiz kararını açıkladı! Peki, dolar nasıl etkilendi? - Son Dakika


Son Dakika
21:59 Galatasaray-Barcelona maçı 123 ülkede canlı yayınlanacak! Tüm gözler Kerem Aktürkoğlu'nda olacak
21:43 FED faiz kararını açıkladı! Peki, dolar nasıl etkilendi?
21:25 İki liderden önemli diyalog! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy telefon görüşmesi gerçekleştirdi
21:18 Merakla beklenen açıklama geldi! Fed politika faizini 25 baz puan artırdı
21:16 Barcelona bu sefer farklı konuşuyor: Bakalım yarın neler olacak
20:46 Fenerbahçe kalesini koruyacak yeni isim belli oldu! Berke'nin yerine Sinan Bolat gelecek
20:42 Ukrayna'da yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro salonu bombalandı! Ajanslar "acil" koduyla verdi
20:40 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 118 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 345 yeni vaka tespit edildi
20:26 ABD Başkanı Biden'dan yeni açıklama: Ortaklarımızla ve müttefiklerimizle birlikte Putin'e baskılarımıza devam edeceğiz
19:52 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın planının başarısız olduğunu belirtti: Rus ordusu gücünün yüzde 40'ını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 22:15:18. #1.11#
SON DAKİKA: FED faiz kararını açıkladı! Peki, dolar nasıl etkilendi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement