Fed faiz oranını değiştirmedi - Son Dakika

Fed faiz oranını değiştirmedi

16.12.2020 23:05
Fed faiz oranını değiştirmedi, System.String[]

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Fed'in bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya bağlı kaldığı yinelenen açıklamada, böylece maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinin destekleneceği vurgulandı.

Açıklamada, ekonomik faaliyet ve istihdamın toparlanmaya devam ettiği ancak yıl başındaki seviyelerin oldukça altında kaldığına dikkat çekildi.

Zayıflayan talep ve petrol fiyatlarında önceden yaşanan düşüşlerin tüketici enflasyonunu düşürdüğüne işaret edilen açıklamada, genel finansal koşulların ekonomi için destekleyici olmaya devam ettiği ifade edildi.

Aylık varlık alımları en az 120 milyar dolar olarak devam edecek

Açıklamada, ekonominin gidişatının büyük ölçüde virüsün seyrine bağlı olacağı vurgulanarak, halk sağlığı krizinin yakın dönemde ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı yaratmaya devam edeceği ve orta vadede ekonomik görünüm üzerinde önemli riskler oluşturacağı kaydedildi.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyon hedefinin anımsatıldığı açıklamada, bu hedeflere ulaşılana kadar para politikasının destekleyici duruşunun sürdürülmesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ila 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Bankanın varlık alımını sürdüreceğine de işaret edilen açıklamada, hazine tahvilleri için ayda en az 80 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımları için ayda en az 40 milyar dolar olmak üzere toplam 120 milyar dolar olarak maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde "önemli ölçüde ilerleme" kaydedilene kadar devam edeceği bildirildi.

Öte yandan, Fed'in dolar swap hatlarını da Eylül 2021'e kadar uzattığı kaydedildi.

Büyüme tahmini yukarı yönlü revize edildi

Ekonomiye ilişkin tahminlerde de bulunan Fed, 2023 yılına kadar faiz oranlarında değişikliğe gidilmeyeceğinin sinyalini verdi.

Açıklamada, Fed'in fonlama oranına ilişkin medyan beklentisinin 2020, 2021, 2022 ve 2023 yılları için yüzde 0,1, uzun dönem ortalama faiz beklentisinin ise yüzde 2,5 olduğu kaydedildi.

ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisinin ise yüzde 1,9'dan yüzde 1,8'e çekildiği açıklamada, eylül ayı öngörülerinde bu yıl yüzde 3,7 daralması beklenen ülke ekonomisinin 2020'de yüzde 2,4 küçüleceği tahmin edildi. Açıklamada, ekonominin 2021'de yüzde 4,2, 2022'de yüze 3,2 ve 2023'te ise yüzde 2,4 büyüyeceği öngörüldü.

İşsizlik oranına ilişkin tahminlerin de yer aldığı açıklamada, ülkedeki işsizliğin bu yıl yüzde 6,7, 2021'de yüzde 5, 2022'de yüzde 4,2 ve 2023'de yüzde 3,7 olmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, enflasyonun ise bu yıl yüzde 1,2, 2021'de yüzde 1,8, 2022'de yüzde 1,9 ve 2023'de yüzde 2 olmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, İstihdam, Faiz, Fed, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fed faiz oranını değiştirmedi - Son Dakika Ekonomi


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