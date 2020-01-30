Fed faiz oranlarını yüzde 1.50 - 1.75 aralığında sabit tuttu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fed faiz oranlarını yüzde 1.50 - 1.75 aralığında sabit tuttu - Son Dakika Ekonomi

Fed faiz oranlarını yüzde 1.50 - 1.75 aralığında sabit tuttu

6 saat önce

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) gösterge faiz oranını, yüzde 1.50-1.75 aralığında sabit tutulmasını 10 üyenin oybirliği ile kararlaştırdı.

Fed faiz oranlarını yüzde 1.50 - 1.75 aralığında sabit tuttu, System.String[]

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) gösterge faiz oranını, yüzde 1.50-1.75 aralığında sabit tutulmasını 10 üyenin oybirliği ile kararlaştırdı.

FOMC toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, "Para politikasının mevcut duruşu ekonomik aktivitenin sürdürülebilir gelişmesini, güçlü bir işgücü piyasası koşullarını ve enflasyonun Komite'nin hedefi olan simetrik yüzde 2.0 düzeyine dönüşünü destekleyecek niteliktedir. Küresel gelişmeler ve zayıf enflasyon baskısı dahil olmak üzere gelen verilerin ekonomik görünüme etkilerinin izlenmesi sürecek" denildi.Bankaların Fed'de tuttuğu ekstra rezerv faiz oranını yüzde 1.55'ten 1.60'a ve ters repo faizini yüzde 1.45'ten 1.50'ye yükselten Fed, Hazine bonosu alımlarının ikinci çeyreğe süreceğini, gecelik repo operasyonlarının Nisan boyunca sürdürüleceğini vurguladı.


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Starbucks koronavirüs nedeniyle Çin'deki 2 binden fazla şubesinde kepenk kapatıyor
Altın uçuşa geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları ABD ile Meksika sınırında "en uzun" kaçakçılık tüneli keşfedildi THY, Çin seferlerini azaltma kararı aldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 15:09:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fed faiz oranlarını yüzde 1.50 - 1.75 aralığında sabit tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]