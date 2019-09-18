Fed, faizi 25 baz puan indirdi
40 dakika önce
ABD Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan düşürdü.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:15 Kaynak: İHA
ABD Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan düşürdü.
ABD Merkez Bankası (Fed), beklendiği gibi politika faizinde bir indirime daha gitti. Fed, bu kararıyla faizi 25 baz puan düşürerek yüzde 1.75-2.00 aralığına çekti. - İSTANBUL
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