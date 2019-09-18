Son Dakika Haberleri: Fed, faizi 25 baz puan indirdi
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Fed, faizi 25 baz puan indirdi

40 dakika önce

ABD Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Fed, faizi 25 baz puan indirdi, System.String[]

ABD Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan düşürdü.


ABD Merkez Bankası (Fed), beklendiği gibi politika faizinde bir indirime daha gitti. Fed, bu kararıyla faizi 25 baz puan düşürerek yüzde 1.75-2.00 aralığına çekti. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:15 Kaynak: İHA
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ABD Merkez Bankası FED 25 baz puan faiz indirdi
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