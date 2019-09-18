Fed, faizi 25 baz puan indirdi

ABD Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan düşürdü.

ABD Merkez Bankası (Fed), beklendiği gibi politika faizinde bir indirime daha gitti. Fed, bu kararıyla faizi 25 baz puan düşürerek yüzde 1.75-2.00 aralığına çekti.

(İHA)